35 lande kræver russiske atleter udelukket fra OL i Paris

Volodymyr Zelenskyj fik klar opbakning fra de deltagende nationer, der talte blandt andet USA, Tyskland, Frankrig, Storbritannien, Japan og Norge. De deltagende var overvejende sportsministre og kulturministre.

De sendte dermed et klart signal til Den Internationale Olympiske Komité (IOC), der vil undersøge muligheden for, at russere og hviderussere kan deltage under neutralt flag og diverse restriktioner.

Ukraine har truet med boykot af OL, hvis russiske atleter får adgang til OL, men det bliver næppe aktuelt, vurderer Litauens sportsminister, Jurgita Siugzdiniene, efter mødet.