Skihopper blev taget af vinden: Jeg blev meget bange

161,5 meter kan lyde som en drøm for en skihopper, men for Timi Zajc var det lidt af et mareridt.

Under fredagens holdkonkurrence ved en World Cup-afdeling i Tyskland blev han på et hop båret faretruende langt af et vindstød.

Mens han hang i luften, mistede han kontrollen, og selv om det lykkedes ham at lande nogenlunde elegant på benene og bagdelen, er han chokeret over oplevelsen.