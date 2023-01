Boksere med OL-drømme føler sig udsat for bøllemetoder

- Skrev vi under på kontrakttilbuddet, ville han hjælpe os med at nå vores altoverskyggende mål, som er OL i Paris i 2024. Skrev vi ikke under, ville vi miste støtten fra Michael Ørholst og hans indflydelse i elitesektionen.

Det er elitesektionen i Dabu, som varetager forberedelse og kvalifikation til de olympiske lege.

Ifølge Nikolai og Sebastian Terteryan ville det skade dem og deres karrierer, uanset om de skrev under eller ej.

De mener ikke, at den femårige kontrakt, de blev tilbudt, ville gøre det muligt at leve af boksningen. Og skrev de ikke under, risikerede de efter eget udsagn at gå glip af OL.

Danish Boxing Promotion blev oprettet i et CVR-register i oktober sidste år. Michael Ørholst siger i et skriftligt svar til DR Sporten, at han flere måneder forinden stoppede som landstræner og siden har været uden sportslig indflydelse.