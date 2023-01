Philadelphia Eagles sikrede den ene Super Bowl-plads

Efter det nuppede Philadelphia Eagles ekstrapoint fra Jake Elliott, inden han scorede et field goal, hvorefter kampen sluttede på 31-7.

Super Bowl spilles i Arizona søndag den 12. februar.

Philadelphia Eagles møder her enten Cincinnati Bengals eller Kansas City Chiefs, der natten til mandag dansk tid mødes i Kansas i AFC-finalen.

Her er Kansas City Chiefs marginalt favoritter efter at have slået fast, at holdets stjernequarterback Patrick Mahomes er tilbage fra en ankelskade og klar til at spille.