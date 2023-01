DIF: Asiens russiske OL-invitation snyder Europas atleter

IOC har ikke lagt skjul på, at man gerne vil have russiske og hviderussiske atleter med til OL i 2024, men man anerkender også, at der kan være problemer med sikkerheden for de to landes atleter i Europa for tiden. I Asien er aversionen mod Rusland derimod ikke et tema på samme måde.

Afsløringen af Ruslands statsstøttede dopingprogram tilbage i 2015 har ført til, at russiske atleter længe har konkurreret under neutralt flag. Med landets invasion af Ukraine for snart et år siden og Hvideruslands opbakning til den ser Hans Natorp kun, at nationerne burde holdes yderligere ude i kulden.

Det har DIF tidligere meldt klart ud, men initiativet med Asian Games er ikke kun et politisk problem. Det kommer til at ramme Europas øvrige atleter ifølge DIF-formanden.