14/02/2023 KL. 10:15

Ingen kendte Yankuba Minteh – så scorede han mod FCK, og siden er det bare gået derudad

Det har lignet en kometkarriere siden drømmedebuten, men den unge gambianer er utålmodig efter at opnå mere, så OB-spilleren kan blive genforenet med sin familie. To af hans fodboldhelte har vist, hvordan teenageren kan få sin drøm til at gå i opfyldelse.