Derfor betød det ikke alverden, at Danmark ”kun” var i front med fire mål efter syv minutter, da egypterne bad om en timeout, fordi langt de fleste, måske også spillerne, kunne mærke, at danskerne ganske enkelt var et skridt foran på alle parametre.

Hvis man ser man bort fra røde kort og korsbåndsskader, findes der givetvis heller ingen værre måde at indlede en herrehåndboldkamp på end at blive grebet ud af verdens bedste målmand, som derefter igangsætter et kontraangreb, der ender i en smart scoring og stående klapsalver fra modstandernes fans.

Dén begyndelse kom Egypten sig aldrig over, og det var mest af alt Danmarks fortjeneste. Defensiven var bundsolid, og angrebsspillet var indimellem suverænt. Playmakeren Mikkel Hansen var en stormlighter, der på skift tændte sine to raketter, Simon Pytlick og Mathias Gidsel, som eksploderede foran, rundt om og nogle gange midt i det egyptiske forsvar.

Trioen noterede sig for 13 af de 17 danske scoringer før pausen. Det var afstemt og effektivt fra venstre mod højre, og når egypterne i den modsatte ende formåede at spille sig igennem det danske forsvar, stod Niklas Landins arme og ben i vejen. Otte gange i første halvleg.

Anføreren blev hyldet for sine redninger, men det største jubelbrøl tilfaldt Rasmus Lauge, da han efter 18 minutters spil entrerede banen for første gang under VM. Han gjorde ikke den store forskel på banen, men efter fem kampe på sidelinjen med en lægskade var hans indhop naturligvis vigtigt med tanke på de – formentlig – kommende kampe.