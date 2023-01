Lunke finalerunder holder golfdanskere ude af titelduel

Fire yderligere birdies blev udlignet af fire bogeys. Det gav en rundescore på to slag under par og rakte til en delt 17.-plads i 11 slag under par.

Abu Dhabi Championship har en samlet præmiesum på omkring 62 millioner kroner. Mens vinder Victor Perez kan rejse hjem med 10,5 millioner kroner for sin sejr, får Nicolai Højgaard omkring én millioner kroner.