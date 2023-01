Tidligt i torsdagens VM-kamp mod Kroatien røg Mathias Gidsel i gulvet, efter at han blev ramt af et slag af superstjernen Domagoj Duvnjak. Da Gidsel rejste sig op, rakte den kroatiske anfører hånden frem for at undskylde, men den tog Gidsel ikke imod.

Det skulle han have gjort, skriver Vujovic i en klumme i det kroatiske medie Index.hr ifølge TV 2 Sport.

»Den lille mus ødelagde kampen for mig. Du får en hånd rakt ud af Domagoj Duvnjak, en af de største i historien, og du, din lille stakkel, vil ikke tage imod hans undskyldning. Jeg er ligeglad med, hvad han er for en spiller, og at han har været MVP (mest værdifulde spiller, red.) her og der. Den mus kommer aldrig til at nå Duvnjaks skygge,« skriver Veselin Vujovic, der i dag er landstræner for Iran.