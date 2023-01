Viktor Axelsen knækkede stærk kineser i Indien

Axelsen er med sejren klar til fredagens kvartfinaler i turneringen, der rangerer som en Super 750-turnering. Det er på niveau med Denmark Open og lige under blandt andet All England.

I kvartfinalerne skal Axelsen op mod vinderen af et opgør mellem hjemmebanefavorit Lakshya Sen og Rasmus Gemke. Sidstnævnte har som den eneste ud over Shi Yu Qi taget et sæt fra Axelsen i 2023. Det skete i første runde af Malaysia Open, som Axelsen vandt i sidste uge.

Torsdag er også Hans-Kristian Vittinghus og Anders Antonsen samt mixeddoublen med Mathias Christiansen og Alexandra Bøje i aktion i New Delhi.

Tidligere torsdag dumpede den danske herredouble med Kim Astrup og Anders Skaarup Rasmussen ud af India Open.