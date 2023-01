Nikolaj Jacobsen efter premieresejr på 15 mål: »Perfekt? Arh, det ved jeg nu ikke«

Også anfører Niklas Landin havde ros til de unge debutanter, til modstanderen og ikke mindst til de 12.000 tilskuere i Malmø Arena.

»Vi spillede ganske fornuftigt mod et Belgien-hold, der også spillede ganske udmærket. Det var helt optimalt. Jeg havde ikke forventet, at stemningen ville være så vild. Vi ved, at det betyder rigtig meget (med opbakning red.). Det giver nogle ekstra procenter, når vi allerede skal herud om to dage igen. Men det betyder nok også noget for udeholdet.«

Danmark spiller søndag aften kl. 20.30 mod Bahrain i den anden af tre gruppekampe.