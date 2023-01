Danmarks guldrejse begyndte uden grimme overraskelser

I den moderne håndboldarena tabte Danmark åbningskampen ved EM for tre år siden, men et nederlag var aldrig et tema fredag aften. Så langt fra. Heller ikke selvom Belgien længe imponerede med både hurtigt, opfindsomt og nærgående spil.

Belgien er en miniput i håndbolduniverset. Det var bare ikke altid til at se. De udfordrede med et effektivt syv mod seks-spil over for et dansk forsvar, som ikke altid hang nydeligt sammen. De både evnede og turde at afslutte med teknisk elegance – bl.a. med flere bløde lob over hovedet på verdens bedste målmand. Sådan en tilgang aftvinger respekt.

Med andre ord lagde belgierne sig ikke ned i mødet med kæmpefavoritterne, men hvorfor i alverden skulle de også det i deres første slutrundekamp nogensinde? Belgiens mod løftede værdien af en kamp, der med niveauforskellen in mente aldrig kunne blive spændende.