Gemke tog sæt fra Axelsen i danskermøde i Malaysia

Det lykkedes Axelsen at vinde seks point i træk og komme foran 20-13.

Derfra var der ikke meget mere krudt i Gemke, der tabte sættet og heller ikke havde meget mere i sig i tredje og afgørende sæt.

Her kom Axelsen foran 9-3 og spadserede sejren og billetten til anden runde hjem uden problemer.

Gemke kan trøste sig med, at han tog et sæt fra Axelsen for første gang i nu fem indbyrdes opgør.

Tidligere tirsdag vandt Mia Blichfeldt 21-19, 21-7 i damesingle over sydkoreaneren Ga Eun Kim og er dermed videre til anden runde.

Med status som Super 1000-turnering er Malaysia blandt de største i sæsonen på niveau med All England.