»MIN FAR er død. Det er fire måneder siden nu, men mange dage er det stadig svært at forstå, at han ikke længere er her. For et øjeblik siden sad han jo i sin grønne hjørnesofa og drak kaffe, mens fjernsynet viste en fodboldkamp eller sendte live fra en tennisturnering ude i verden. Han elskede sport og kunne ikke få nok. Alt blev slugt råt.