Mikaela Shiffrin tangerede Lindsey Vonns rekord

- Jeg var så nervøs inden dette løb. Jeg ved ikke hvorfor. Måske lidt på grund af, at det kunne blive nummer 82. Jeg ville virkelig gøre det godt. Jeg kan ikke tro det, siger Shiffrin i sejrsinterviewet.

Det var Shiffrins 17. sejr i karrieren alene i storslalom. Som 17-årig vandt hun i december 2012 sit første World Cup-løb i slalom i svenske Åre.

Selv om Shiffrin var nervøs, ønskede hun at udnytte de perfekte vejrforhold og være aggressiv ned af løjpen søndag.

- Det var ret fantastiske forhold. Jeg fik meldinger fra trænerne, som sagde, at jeg kunne angribe. Jeg ønskede at kæmpe for det, siger Shiffrin.