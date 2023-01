Hjertestop var årsag til NFL-spillers kollaps på banen

Det var et hjertestop, der var årsagen til, at Damar Hamlin natten til tirsdag kollapsede midt under en kamp i NFL.

Det oplyser Buffalo Bills på Twitter.

Hamlin havde netop rejst sig op, efter at han var blevet udsat for en hård tackling i kampen mod Cincinnati Bengals, da han faldt om på banen. Han havde dog nået at tage et par skridt.