NFL-spiller er i kritisk tilstand efter kollaps midt på banen

Damar Hamlin, som spiller i den bedste nordamerikanske liga for amerikansk fodbold, NFL, for holdet Buffalo Bills, er i kritisk tilstand på hospitalet, efter at han kollapsede midt på banen under en kamp mod Cincinnati Bengals.

Det oplyser NFL i en pressemeddelelse på Twitter.

- Vores tanker er med Damar og Buffalo Bills. Vi vil frigive flere informationer, i takt med at de bliver tilgængelige, skriver NFL.