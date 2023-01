Han har en evne til at vælge de rigtige roller

I årene efter medvirkede han i filmen ”Rembrandt” i 2003, for hvilken han blev nomineret til en Bodil, ligesom han modtog både en Bodil og en Robert for sin præstation i ”Frygtelig lykkelig” i 2009.

Nogle vil også huske ham fra det socialrealistiske drama ”Submarino”, der er instrueret af Thomas Vinterberg.

Her spiller Cedergren en tragisk karakter, der er vokset op under hårde vilkår.

Cedergren er ikke typen, der dyrker sin kendisstatus. Men med alderen er han blevet bedre til at håndtere den, sagde han til Filmmagasinet Ekko sidste år.

»Det er den gode ting ved at blive ældre. Du slapper mere af. Og mit job er at skabe en illusion, så jo mindre folk kender til mig og har set min private gøren og laden, jo bedre. Det er for at værne om tryllekunsten. Jeg var bare dårlig til at formulere det i starten,« sagde Jakob Cedergren.