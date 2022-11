Fransk politi ransager hovedkvarter for arrangør af rugby-VM

- I begyndelsen af oktober 2022 åbnede PNF en indledende efterforskning af favorisering, korruption og andre forseelser med relation til ledelsen af VM 2023, lyder det fra anklagemyndigheden.

Ifølge AFP er det perioden under den tidligere chef for VM Claude Atcher, der er under lup.

Han blev fyret i oktober som følge af en intern undersøgelse, der afslørede ”alarmerende ledelsesmetoder”.

Det kom i den forbindelse frem, at ansatte var blevet udsat for mobning og chikane.

Den franske avis L’Equipe tilføjer, at efterforskerne kigger på muligt misbrug af personaleudgifter, tidligere kontrakter og potentielle uregelmæssigheder i billetsystemet tilknyttet næste års VM i rugby.