Basketstjerne fra USA bad forgæves om lavere straf i Rusland

- Jeg håber virkelig, at retten vil justere dommen. Det har været meget, meget stressende og traumatiserende, sagde hun på videoforbindelsen ifølge AFP.

Den 32-årige stjerne har været fængslet i Rusland siden 17. februar, da hun blev stoppet i en lufthavn i Moskva med cannabisolie i bagagen.

En uge senere - 24. februar - invaderede Rusland naboen Ukraine. Forløbet med Griner har forværret forholdet mellem USA og Rusland og ledte hurtigt til mistanke om, at tilbageholdelsen af Griner i Rusland var politisk motiveret.

Den amerikanske præsident, Joe Biden, udtalte straks efter dommen, at han vil have Griner hjem til USA, og ifølge flere medier kalder han strafudmålingen for ”uacceptabel”.

Griner har været i Rusland mange gange de seneste år. Ud over at spille for amerikanske Phoenix Mercury i WNBA har hun også tørnet ud for russiske UMMC Ekaterinburg. Det har hun gjort siden 2014.

Griner har to gange været med til at vinde OL-guld med det amerikanske kvindelandshold.