Højgaard hænger på i topstrid trods skidt afslutning

Samlet gik han de 18 huller på banen i Son Muntaner Golf Club i 69 slag. Det er to slag under par, men fire slag dårligere end torsdagens runde.

- Jeg føler mig godt tilpas før weekenden. Nu skal jeg bare have styr på fejlene, siger Rasmus Højgaard til Viasat Golf.

Han har foreløbig vundet tre turneringer på DP World Tour, der tidligere hed European Tour. Én i 2019, én i 2020 og én i 2021. Det er ved at være sidste udkald, hvis han skal holde liv i stimen med en turneringssejr om året.

- Selvfølgelig er jeg sulten efter en sejr. Men det er ikke sådan, at jeg behøver at vinde. Først og fremmest vil jeg bringe mig i position til at kæmpe med om sejren, og så må vi se, hvad der sker, siger Højgaard.