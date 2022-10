Svindelanklaget amerikaner vil hive norsk skakgeni i retten

Nordmanden fulgte op med et kryptisk tweet, som de fleste tolkede som en slet skjult svindelanklage mod sin modstander.

Da de to spillere to uger senere mødtes i et parti onlineskak, valgte Carlsen at opgive efter sit første træk.

26. september løftede Carlsen på Twitter endelig lidt af sløret for, hvad striden går ud på.

- Jeg tror, at Niemann har snydt mere - og mere nyligt - end han offentligt har indrømmet, skrev Carlsen med henvisning til, at amerikaneren har erkendt at have snydt et par gange i onlineskak, da han var yngre.

Siden har spillesitet chess.com fremlagt en rapport, der konkluderer, at Niemann har snydt i onlineskak mere end 100 gange.