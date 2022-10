Hun glæder sig over, at hun formåede at holde koncentrationen til slut.

- I går (lørdag, red.) var en rigtig god dag for mig, hvor jeg fik en god føring. Men jeg har om nogen erfaring med, at det alligevel kan gå galt til sidst. Det gjorde det heldigvis ikke, og det er jeg superstolt over.

Med VM-guldet fulgte hun perfekt op på sidste sommers OL, hvor hun vandt guld efter et stort drama på vandet i Tokyo.

Guldet i Texas kommer, efter at Rindom ikke har konkurreret i den olympiske bådklasse i ni måneder. Siden OL i Tokyo sidste år har hun brugt meget af tiden på at stifte bekendtskab med andre bådtyper.

Rindom har tidligere vundet verdensmesterskabet i Laser Radial i 2015 og 2019.