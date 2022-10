Læge tog historisk skridt: Qatars VM-promovering fik ham til at springe ud

Nasser Mohamed vidste godt, at hans liv ville ændre sig for altid. At han aldrig ville kunne vende hjem, og at han måske aldrig ville se sin familie igen, efter at han lagde på.

Men nu havde han besluttet sig for at søge asyl i USA, fordi han frygtede for sin sikkerhed, hvis han rejste tilbage til Qatar. I hans hjemland er homoseksualitet