- Jeg er klar til at kalde en spade for en spade. Jeg kan ikke tage det her mere, siger Maxim Dlugy.

Skakverdenen blev rystet i september, efter at den 19-årige stormester Hans Niemann vandt over Magnus Carlsen i Sinquefield Cup. Efterfølgende trak den norske verdensmester sig fra turneringen.

Da de to spillere to uger senere mødtes i en ny turnering, valgte Carlsen at opgive efter to træk.

Magnus Carlsen anklagede en uge senere Niemann for snyd i et opslag på Twitter.

- Jeg tror, at Niemann har snydt mere - og mere nyligt - end han offentligt har indrømmet, skrev Carlsen med henvisning til, at amerikaneren har erkendt at have snydt et par gange i onlineskak, da han var yngre.

Magnus Carlsen havde ingen beviser for sine påstande og blev af flere kritiseret for at spolere en fremadstormende spillers karriere.