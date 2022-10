Hollænders første mål

Allerede efter to minutter kom det første mål til gæsterne fra Superligaen, da et hjørnespark blev snittet i eget mål af de gavmilde værter. En halv time senere blev føringen fordoblet af den hollandske angriber Jelle Duin, der scorede sit første mål siden skiftet i sommer.

»Kom så, de hviie!« jublede de aarhusianske tilskuere, der higede efter flere mål, mens en frustreret ung fyr råbte: »I er så dårlige, AB!«

Helt så galt var det nu ikke for Knud Lundbergs gamle klub, der forsøgte – og indimellem lykkedes – med at levere flydende kombinationer. Til gengæld blev angrebene aldrig farlige i modsætning til AGF, hvor Sigurd Haugen scorede til 3-0 med et kvarter tilbage.