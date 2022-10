Norges skakpræsident trækker sig efter indrømmelse om snyd

Norges skakforbund skal have ny præsident og formand. Fredag valgte Joachim Birger Nilsen nemlig at trække sig, efter at han torsdag indrømmede at have snydt tilbage i 2016/17-sæsonen.

Han kalder det en stor ære at have stået i spidsen for skakforbundet.

- Glæden ved at have arbejdet sammen med så mange gode mennesker til gavn for norsk skak har været stor, og det er en oplevelse, jeg sent vil glemme.