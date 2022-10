16/10/2022 KL. 11:15

Intet er helt normalt, når det handler om Erling Haaland

Det norske fænomen nærmer sig en udødelig status og skaber konstant et postyr omkring sig. Alligevel mangler Erling Haaland at levere på et afgørende parameter, hvis han skal overgå Lionel Messi og Cristiano Ronaldo, forklarer en tidligere topangriber.