Et nyt agentur vil hjælpe unge danskere op i verdenstoppen

»Som træner har jeg arbejdet med nogle af landets bedste svømmere. Jeg har set, hvor pressede de er i hverdagen, når de skal finde et arbejde, mens de studerer, og mens de skal forsøge at udvikle sig som svømmere. Ofte har jeg tænkt, »hvis bare han eller hun havde haft seks timer mere til at restituere i …«. Det handler om at give dem en ordentlig mulighed for at konkurrere med deres udenlandske konkurrenter,« siger Ricki Clausen.