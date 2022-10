Lewandowski sørgede for smal Barcelona-sejr på Mallorca

Barcelonas stjerneangriber Robert Lewandowski stod for kampens enlige mål efter 20 minutter.

Polakken modtog bolden fra Ansu Fati, og han tog et træk ind i feltet og lavede en skudfinte.

Derefter sendte Robert Lewandowski bolden hårdt ind i det fjerneste hjørne uden chance for Mallorca-målmanden. Det var et klassemål.

Den danske landsholdsspiller Andreas Christensen spillede hele kampen i Barcelonas centrale forsvar.

Danskeren modtog et gult kort, da han kom for sent i en tackling. Men han gjorde det generelt fint i Barcelona-forsvaret ved siden af Gerard Pique.