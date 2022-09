Carlsen anklager Niemann: Har snydt mere end han indrømmer

De seneste ugers skakskandale er gået ind i en helt ny fase. Verdensmester Magnus Carlsen anklager nu direkte sin amerikanske kollega Hans Niemann for at snyde.

Det gør han i en erklæring udsendt på Twitter mandag aften.

- Jeg tror, at Niemann har snydt mere - og mere nyligt - end han offentligt har indrømmet, skriver Carlsen med henvisning til, at amerikaneren har erkendt at have snydt et par gange i onlineskak, da han var yngre.