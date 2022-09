Rasmus Højgaard begrænsede skaden efter katastrofestart

På ottende hul slog Rasmus Højgaard sig tilbage i føringen med en birdie, så han lå i 11 slag under par.

Han havde et par smuttere mere på hul 12 og 18, hvor han lavede bogeys, men birdies på hul 11, 14 og 17 sørgede for, at han nu ligger i 12 slag under par.

Dermed er han et slag foran sydafrikanske George Coetzee, inden det hele bliver afgjort søndag.

- Det var ikke den lørdag, jeg havde ønsket, men jeg er glad for, at jeg lykkedes med at lave nogle birdies, og at jeg stadig har føringen, siger Højgaard, som skal have styr på nerverne i søndagens afsluttende runde.

- Jeg skal være tålmodig. Jeg må ikke lade mig påvirke for meget. Forhåbentlig får jeg en bedre start, siger Højgaard med et anstrengt smil.