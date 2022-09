Engelsk storfavorit overmandede velspillende Silkeborg

Opspillet kiksede dog efter 24 minutter, da bolden pludseligt havnede i fødderne på gæsternes angriber Gianluca Scamacca, der høvlede bolden i mål til stillingen 2-1.

West Ham viste sin styrke, da forsvarsspilleren Craig Dawson i det 37. minut udbyggede føringen til pausestillingen 3-1 efter et hjørnespark.

West Ham havde i anden halvleg fundet ud af at lukke ned for Silkeborg, der havde svært ved at spille sig frem til chancer.

Derfor skulle der et kontraangreb til, før hjemmeholdets angriber Søren Tengstedt med et kvarter igen reducerede til 2-3.

Mod kampens slutning lykkedes det i en vis grad for Silkeborg at lægge et pres, der dog ikke var nok til at sikre et enkelt point.