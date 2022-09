Roger Federer stopper karrieren på topplan

- Som mange af jer ved, har de seneste tre år givet mig udfordringer i form af skader og operationer. Jeg har arbejdet hårdt for at komme tilbage i konkurrencedygtig form.

- Men jeg kender min krops evner og grænser, og dens besked til mig har været klar på det seneste. Jeg er 41 år. Jeg har spillet mere end 1500 kampe i løbet af mere end 24 år.

- Tennis har været mere generøs ved mig, end jeg kunne have drømt om. Men jeg må nu erkende, at det er på tide at stoppe min karriere på topplan, skriver Federer blandt andet.