17/09/2022 KL. 07:58

For abonnenter

Han ejer otte lejligheder og har smidt millioner efter aktier: Nu fortæller Marcus Ingvartsen om sin mission

Marcus Ingvartsen droppede ud af handelsskolen for at spille fodbold, og talentet har sidenhen sikret ham millioner af kroner. Pengene har han investeret i alt fra københavnske lejligheder over globale aktier til kryptovaluta. Fordi han har en plan. Den tidligere Superliga-topscorer giver her et ærligt indblik i sin privatøkonomi.