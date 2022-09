Chelsea har fyret Tuchel efter Champions League-nedtur

I sidste sæson sluttede klubben på tredjepladsen i Premier League og nåede kvartfinalen i Champions League, hvor Real Madrid agerede stopklods for englænderne.

Aktuelt er Chelsea på sjettepladsen i Premier League efter seks kampe. Klubben har opnået tre sejre, to nederlag og en uafgjort kamp.

Chelsea fik tidligere i år nye ejere, da russiske Roman Abramovich blev tvunget til at sælge klubben. Et konsortium med amerikanske Todd Boehly i spidsen tog over.

- Der er gået 100 dage, siden den nye ejergruppe tog over, og mens den fortsætter sit hårde arbejde med at flytte klubben fremad, mener de nye ejere, at det er det rette tidspunkt at lave denne ændring, skriver Chelsea på sin hjemmeside.