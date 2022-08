McIlroy scorer 135 millioner kroner i PGA-finale

- Det er det bedste sted i verden at spille golf. Og jeg har spillet over hele verden.

- Jeg er enormt stolt over det her, men det bør også være et stolt øjeblik for PGA Tour. De har gået gennem nogle hårde perioder i år, men vi kommer igennem det, lyder det fra McIlroy.

33-årige McIlroy vandt også PGA-finalen i 2016 og 2019. Han har derudover vundet fire majortitler i løbet af karrieren.