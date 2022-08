Løbestærk tysker vinder ironman i København

Benjamin Winkler havde også god fart på cyklen, og tyskeren kom ind som toer - fem minutter og 32 sekunder efter Mortensen - inden der ventede 42.195 meter i løbesko rundt i Københavns gader.

Det var her, at Benjamin Winkler løb fra alt og alle. Mikkel Mortensen, der førte efter cyklingen, endte nede på sjettepladsen og var et kvarter langsommere end den tyske vinder.