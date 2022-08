Førstedagen af dansk SailGP-ræs er aflyst

I stedet er planen nu at gennemføre tre heats lørdag eftermiddag, hvor der gerne skulle komme mere gang i vinden, og afgøre grandprixet ud fra de point, som holdene samler i dem.

Normalt består et grandprix af fem heats og et finaleheat.

Det er anden gang, at Danmark er vært for et grandprix i SailGP.

I august sidste år var Aarhus vært, og her tog Australien sejren foran Japan og Storbritannien efter et par dage med blandede vindforhold, hvilket blandt andet betød en nedkortning af ruten.