Stangspringer satte dansk rekord og endte tæt på medalje

Grækeren Aikaterini Stefanidi måtte efter den finske pragtpræstation tage til takke med sølvet efter et spring på 4,75 meter.

Sloveneren Tina Sutej endte med bronze - ligeledes med et spring i højden 4,75 meter med lidt flere nedrivninger end Stefanidi.

Dermed var Caroline Bonde Holm et godt stykke fra medaljetagerne, men stadig var det en mere end godkendt præstation.

Det var endda lige ved at slutte tidligt for 32-årige Caroline Bonde Holm, som skulle bruge alle tre forsøg på at klare højden 4,40 meter.