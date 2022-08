Leon Madsen endte sidst i finale: Min motor stod af

Leon Madsen ærgrede sig efterfølgende over, at han ikke havde udstyret til at køre med om sejren.

- I finaleheatet stod min motor af, og der var slet ingen power. Det har jeg døjet med flere gange i år. Der var desværre ingen power i den, da snoren gik.

- Den mistede fuldstændig pusten i finalen. Det mærkede jeg med det samme, da jeg slap koblingen. Så det var noget lort, siger en tydeligt skuffet Leon Madsen.

Tre danskere var med i lørdagens VM-grandprix i Cardiff, og to af dem nåede frem til semifinalerne.