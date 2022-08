EM-arrangør afviser at rykke maraton på grund af varme

Maratonkonkurrencerne ved det forestående atletik-EM i München kommer til at blive afviklet som planlagt mandag formiddag, på trods af at en række atleter havde ønsket at løbe tidligere på dagen.

Der bliver taget hul på de 42.195 meter henholdsvis klokken 10.30 for kvinderne og 11.30 for mændene, men løberne havde ønsket at gå i gang allerede klokken 7 om morgenen.