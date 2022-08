Putins tidligere vicepremierminister forbliver skakpræsident

Ifølge AFP trak han dog senere lidt i land, da han sagde, at der ”ikke er plads til nazisme”. Det blev af nogle blev tolket som en henvisning til Ruslands påstand om, at Ukraine er ledet af nazistiske personer.

Han er dog blevet rost af skakmedlemmer for at have været konsekvent over for Rusland efter invasionen.

Før afstemningen sagde Dvorkovich, at han har taget et ”stærkt standpunkt i forhold til begivenhederne i Ukraine”, ligesom han pointerede, at han har støttet bestyrelsens beslutninger om at mindske Ruslands indflydelse i Fide.

Baryshpolets bud fik blot 16 stemmer. Peter Heine Nielsen, der bakkede op om ukraineren, er ved siden af træner for den norske skakverdensmester, Magnus Carlsen.