Historiens første store sportsskandale: Efter 110 år er der nyt i sagen

Den svenske konge var tydeligt imponeret over, hvad han havde set. Kong Gustav 5. af Sverige hyldede den dobbelte amerikanske guldvinder Jim Thorpe med ordene:

»Sir,« indledte kongen, der er oldefar til dronning Margrethe.

»You are the greatest athlete in the world.«

Beskrivelsen som »verdens største atlet« var ikke en overdrivelse, men et halvt år senere blev han fældet af en fodfejl.