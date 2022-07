Speedwaylegende stopper som dansk landstræner

- Men jeg føler også, at tiden er inde til at skrue ned for gashåndtaget, så at sige, og lægge rollen som landstræner fra mig, mens passionen for sporten stadig er der, siger Hans Nielsen.

Hvem der så skal indtage landstrænerposten, melder DMU endnu intet om.

- Nu vil vi i DMU internt og sammen med Team Danmark drøfte fremtidsplanerne for vores elite-setup, så vi finder den optimale løsning for dansk speedway, siger formand Jørgen Bitsch.

Hans Nielsen har i de seneste år arbejdet sammen med Henrik Møller, som har været assisterende landstræner.