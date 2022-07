London sætter jagten ind på byens fjerde OL

- Vi skal sørge for, at fremtidens lege er grønne, og vi arbejder på en plan om at arrangere de grønneste lege nogensinde, lyder det fra borgmesteren.

Sadiq Khan mener allerede, at London har faciliteterne til at få OL til byen. Der er således ikke behov for at bygge nyt.

- Det gode ved London er, at vi skal ikke udlede CO2 for at bygge nye stadioner, nye steder til at afholde cykling og nye steder til svømning, for vi har allerede det hele, siger han.

London var senest vært for OL i 2012. Legene blev også afholdt i byen i 1908 og 1948.