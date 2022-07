Europa har fravalgt svensker som Ryder Cup-kaptajn

På den side står LIV Tour og en række golfprofiler, mens de traditionelle tours PGA Touren og DP World Tour (tidligere European Tour) står på den anden side.

Den nye tour beskyldes for at være sportswashing fra Saudi-Arabiens side.

Begrebet dækker over lande, der forsøger at forbedre sit omdømme ved at sponsorere sportsudøvere eller sportshold eller ved at afholde lukrative sportsbegivenheder, på trods af at landene i flere tilfælde overtræder menneskerettighederne.

Stenson har ikke officielt tilsluttet sig LIV Golf Tour.

Svenskeren nåede at gøre Thomas Bjørn til en af det europæiske holds vicekaptajner.

Der er ikke givet nogen tidshorisont for, hvornår Stensons afløser præsenteres.