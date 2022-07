Landstræner spår dansk oprejsning efter tysk afklapser

Tyskerne formåede at holde Danmarks største stjerne, Pernille Harder, helt ude af kampen, og den erfarne anfører var meget skuffet over nedturen.

- Vi vidste, at Tyskland er stærke, og at det måske er et af de bedste hold ved EM. Men jeg havde håbet, vi kunne gøre det bedre, sagde Pernille Harder til DR.

Det er dog kun den første kamp i gruppespillet, og Danmark kan stadig nå at få point på kontoen. Den næste kamp er mod Finland tirsdag, og her håber Lars Søndergaard, at danskerne kan levere en bedre præstation.

- Vi er i allerede i gang med at samle op. Der er ikke grund til at vi skal dykke ned og finde helt nye ting, vi kommer til at gøre det bedre mod Finland, siger han til TV 2.