Afklaret Harder om ydmygelse: Vi skal lære af de mange fejl

- Vi vidste, at Tyskland er stærke, og at det måske er et af de bedste hold ved EM. Men jeg havde håbet, vi kunne gøre det bedre, siger Pernille Harder til DR.

Hun var dog hurtig til at slå fast, at det ikke hjælper at svælge i selvmedlidenhed. Det handler om at se fremad, for hvis Danmark skal videre fra gruppen, så kræver det point i kampene mod Finland og Spanien.

- Det er vigtigt, at vi kommer videre fra det her og lærer af de ting, vi gjorde forkert, for der var mange ting, vi gjorde forkert, siger Pernille Harder, som fortæller, at Danmark skiftede formation undervejs i opgøret.