Porsche forfremmer dansk racerkører

- Men det bliver fedt at køre en hurtigere bil og kunne kæmpe med om den generelle sejr, hvor prestigen selvfølgelig også er meget større.

I GT-klasserne har Michael Christensen vundet store klassikere som Le Mans, Daytona, Sebring, Spa og Nürburgring. Desuden vandt han i 2018/19 det officielle verdensmesterskab i GTE-Pro.

Porsche stiller til start med to nye hypercars i den officielle VM-serie FIA WEC og i den amerikanske sportsvognsserie IMSA.

Christensen er dermed også i spil til at køre for Porsche i det legendariske udholdenhedsløb Le Mans næste år. Fordelingen af kørere i de forskellige serier samt kørersammensætningerne fastsættes dog først på et senere tidspunkt.

Danske Tom Kristensen vandt ni gange den bedste klasse i Le Mans.